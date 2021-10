Cidades Jornada da Cidadania da PUC-GO inicia nesta terça (19) com atendimentos gratuitos em Goiânia Edição este ano contará com campanha de multivacinação e testagem ampliada de casos assintomáticos da Covid 19 na Estação Saúde, além de teleatendimento jurídico e minicursos

Nesta terça-feira (19), ocorrerá a abertura da 14ª edição da Jornada da Cidadania da PUC Goiás e do VII Congresso de Ciência e Tecnologia. Para esta edição, que acontece em formato híbrido até o dia 23 de outubro, foram preparados atendimentos presenciais na área de saúde, na Área I, praça Universitária; visitação guiada de escolas no Memorial do Cerrado, no Campus I...