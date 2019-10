Cidades “Jogaram meu filho no lixo”, diz pai de bebê que havia desaparecido de maternidade em Aparecida Corpo de recém-nascido foi localizado nesta segunda-feira (28)

Depois de mais de dois dias, o corpo do bebê Rogério Cardoso de Almeida Filho, que havia desaparecido no último sábado (26), foi localizado nesta segunda-feira. A informação, repassada pela Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia é de que o recém-nascido estava nas dependências da empresa Resíduo Zero. A suspeita inicial, que chegou a ser confirmada ...