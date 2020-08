Cidades Joalheiro é resgatado após sequestro em Flores de Goiás; suspeitos levaram R$ 450 mil em ouro Vítima chegou a ser trancada no porta-malas do veículo, que foi incendiado pelos suspeitos. Ele conseguiu sair e pedir socorro

Atualizada às 10h21. Horas após ser sequestrado no Distrito Federal (DF), o dono de uma joalheria foi resgatado na zona rural de Flores de Goiás, na região do Entorno. O sequestro aconteceu na última sexta-feira (21). Segundo a vítima, os suspeitos levaram mais de um quilo de ouro, que está avaliado em R$ 450 mil. De acordo com a ocorrência, os suspeitos chega...