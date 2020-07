O médico gaúcho radicado em Gurupi João Neves de Paula Teixeira faleceu aos 70 anos nesta terça-feira, 28, em Goiânia (GO) vítima de complicações da Covid-19, segundo comunicado de pesar divulgado pelo Conselho Regional de Medicina do Tocantins (CRM-TO).

Natural de Santo Ângelo (RS), João Neves se formou em Medicina pela Católica de Pelotas em 1979 e se mudou para o norte de Goiás com a criação do Tocantins. Ele é o dono do registro de nº 94 no CRM-TO. A data do registro é 15 de maio de 1989, mesmo ano de criação do conselho.

"Que sua coragem e seu compromisso ético com os pacientes sejam inspiração para todos que desfrutaram da sua companhia e que seu legado de comprometimento sirva de conforto a sua família", afirma o comunicado da entidade, no qual lembra o pioneirismo do médico, que atuava em Gurupi desde a criação do Estado.

João Neves atuava como legista (médico perito) no 7º Núcleo Regional de Medicina Legal em Gurupi desde outubro de 2003 e era concursado como médico no Hospital de Referência de Gurupi desde julho de 1994. Ele exercia ainda ofício de cirurgião e obstetra, mesmo sem registro dessas especialidades no CRM-TO.

O médico também era membro da Academia Gurupiense de Letras (AGL). Um dos fundadores da entidade, onde ocupava a cadeira nº 11, e participou da reunião de fundação da academia, no dia 30 de novembro de 1999, a convite de outro fundador, o jornalista e escritor Zacarias Martins. Neves integrou a primeira diretoria da AGL, como suplente do Conselho Fiscal.

Ele deixa três filhos, incluindo uma filha que seguiu a carreira do pai e se formou em medicina.