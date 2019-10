Cidades João de Deus volta para hospital após exames em clínica de Goiânia Médium havia saído do Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia para realizar exames cardíacos em clínica particular na capital na tarde desta sexta-feira (4)

João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus, deixou, por volta das 16 horas desta sexta-feira (4), a clínica particular no Setor Marista, em Goiânia, onde foi realizar exames cardíacos e já chegou no Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. O médium foi embora do local da mesma maneira que chegou: em uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de A...