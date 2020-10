Cidades João de Deus será transferido ao Hospital Sírio Libanês, em Brasília Médium foi levado para hospital de Anápolis no início da tarde com sintomas de fadiga, palpitações e dores no peito. Advogado informa que transferência se dá por orientação médica

Após ser levado para hospital de Anápolis no início da tarde desta sexta-feira (23), o médium João Teixeira de Faria, João de Deus, de 78 anos, será transferido para o Hospital Sírio Libanês, em Brasília. De acordo com o advogado Marcos Lara, a transferência foi solicitada pelos médicos, que teriam observado gravidade no estado de saúde. Segundo o advogado, o médium agora aguarda ...