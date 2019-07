Cidades João de Deus recebe primeiro atendimento médico na prisão após autorização judicial Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), dois profissionais de saúde o atenderam durante a visita

Preso no Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia desde 16 de dezembro do ano passado, o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, de 78 anos, recebeu, na manhã desta segunda-feira (22), atendimento médico particular no interior da unidade. Segundo a Diretoria-Geral de Administração Penitenciária (DGAP), dois médicos prestaram a...