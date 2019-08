Cidades João de Deus pode deixar o Núcleo de Custódia para fazer exame em Aparecida de Goiânia Médium deve passar por uma ressonância magnética

O médium João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus, pode deixar o Núcleo de Custódia do Complexo Prisional de Aparecida de Goiânia, nesta quinta-feira (22), para realizar uma ressonância magnética. No entanto, a saída não foi confirmada pela Diretoria Geral de Administração Penitenciária do Goiás (DGAP) e nem pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJGO). Segundo o advo...