João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus, passa por exames, na tarde desta sexta-feira (4), em uma clínica particular no Setor Marista, em Goiânia. O médium chegou ao local, no final da manhã, em uma ambulância da Secretaria Municipal de Saúde (SMS) de Aparecida de Goiânia. Ele estava totalmente encoberto por um lençol branco e escoltado por agentes do Grupo de Escolta Penitenciária (GEP).

Durante a manhã, o médium foi submetido a um eco – cardiograma em outra clínica no mesmo setor. Na parte da tarde, ele deve passar por uma cintilografia do miocárdio. Os procedimentos vão ajudar na avaliação do atual estado de saúde dele.

Ao final dos exames, João de Deus deve voltar ao Hospital Municipal de Aparecida de Goiânia. O médium está no local desde a última sexta-feira (27) e aguarda vaga para ser transferido à uma unidade de saúde referencia em atendimento cardiovascular. O pedido de transferência, no entanto, segue sem resposta

Preso desde 16 de dezembro de 2018 no Núcleo de Custódia de Aparecida de Goiânia, João de Deus é acusado de uma série de abusos sexuais, mas nega todas as acusações. Segundo o Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO), ele é réu em nove ações por crimes contra a dignidade sexual e em mais duas ações por posse ilegal de armas de fogo e munições.