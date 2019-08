Cidades João de Deus passa por exame psiquiátrico em Goiânia Médium deve fazer outro procedimento clínico no início da tarde desta segunda-feira (26)

João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus, acabou de chegar à Junta Médica Oficial do Tribunal de Justiça de Goiás (TJ-GO), no Setor Urias Magalhães, em Goiânia, onde passará por exames psiquiátricos. O médium deve fazer outro exame clínico no início da tarde desta segunda-feira (26). A avaliação atende a um pedido da Comarca de Abadiânia. Na última sexta-...