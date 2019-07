Cidades João de Deus deixa Núcleo de Custódia e participa de audiência em Abadiânia Informação foi confirmada pela Diretoria-Geral de Administração Penitenciária

Atualizada às 10h08. João Teixeira de Faria, de 78 anos, o João de Deus, deixou na manhã terça-feira (2), o Núcleo de Custódia, em Aparecida de Goiânia, e participa de uma audiência no Fórum de Abadiânia, a cerca de 90 km da capital. A informação foi confirmada pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás (TJ-GO). No entanto, o órgão ainda não revelou quais proces...