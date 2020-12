Cidades “João de Deus agia sozinho?”, questionam vítimas Dois anos após primeiras denúncias de crimes sexuais envolvendo o médium, nenhuma nova prisão foi decretada pela Justiça

Sete de dezembro de 2018. Há dois anos as primeiras denúncias públicas envolvendo o médium João Teixeira de Faria, conhecido como João de Deus, foram ao ar no Conversa com Bial, exibido pela TV Globo. Desde então, outras 330 mulheres formalizaram os depoimentos junto ao Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) para denunciar crimes sexuais. No total, são 13 ações pe...