Cidades João de Deus é ouvido em Abadiânia por processos que correm em segredo de Justiça Médium responde a outras sete ações judiciais por crimes diversos, como violência sexual e estupro de vulnerável, violência sexual mediante fraude, corrupção, coação de testemunhas, posse ilegal de arma de fogo, crimes sexuais e falsidade ideológica

Pela primeira vez, desde que foi preso em dezembro de 2018, o médium João Teixeira de Faria, o João de Deus, voltou hoje à cidade de Abadiânia onde ele atendia milhares de pessoas no centro espiritual Casa Dom Inácio de Loyola. Ele saiu do Núcleo de Custódia, no complexo prisional na manhã desta terça-feira, 2 de julho, para participar da primeira audiência no F...