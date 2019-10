Cidades João de Deus é alvo de nova denúncia do MP e vítimas ainda procuram órgão para registros de casos No total, 12 denúncias já foram encaminhadas ao Judiciário, sendo duas delas por posse ilegal de armas de fogo

O Ministério Público do Estado de Goiás (MP-GO) apresentou, nesta terça-feira (29), a 10ª denúncia em desfavor do João Teixeira de Faria, de 78 anos, conhecido como João de Deus, por crimes sexuais. No total, 15 mulheres de sete Estados do país integram o documento, mas apenas cinco delas figuram como vítimas tendo em vista que para as outras 10 os crimes prescreveram. O...