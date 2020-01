Cidades Jiboia com mais de um metro é encontrada na varanda de uma casa, em Itumbiara Segundo o Corpo de Bombeiros, nas últimas 48 horas, seis animais silvestres foram capturados na cidade, sendo três cobras e três gambás

Uma cobra jiboia, com mais de um metro de comprimento, foi encontrada na tarde desta quinta-feira (23) na varanda de uma casa do setor Village Imperial, em Itumbiara, no Sul do estado. De acordo com o Corpo de Bombeiros, assim que a família encontrou o animal acionou a corporação, que realizou a captura. A cobra de grande porte, aparentemente sadia, foi solta em uma...