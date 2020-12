Cidades Veículo transportado em guincho é apreendido com 48 kg de maconha em Jataí O entorpecente está escondido nas portas e dentro dos bancos

Um veículo que apresentou problemas e estava em um guincho foi apreendido, nesta quinta-feira (3) pela Polícia Rodoviária Federal na BR-364, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. No interior do carro, os policiais apreenderam 48 quilos de maconha. Segundo a PRF, a droga estava escondida nas portas e dentro dos bancos. As buscas foram feitas após o caminhão ser parado e os s...