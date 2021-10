Cinquenta mil maços de cigarro contrabandeados foram apreendidos durante uma operação integrada entre as polícias Militar e Rodoviária Federal em conjunto com a Receita Federal, na região sudoeste de Goiás. Três suspeitos de envolvimento no caso foram presos em flagrante e encaminhados para a polícia judiciária de Jataí. Uma quarta pessoa conseguiu fugir e é procurada pela polícia.

A operação, realizada nesta segunda-feira (4), foi desencadeada com o objetivo de interceptar uma organização criminosa voltada para o contrabando de cigarros, que realizava a remessa de grandes carregamentos do Paraguai para Goiás. Quatro veículos utilizados pelo grupo também foram apreendidos.