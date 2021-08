Cidades TJ-GO mantém sentença que condenou shopping de Jataí após criança queimar a mão em refletor Estabelecimento foi condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil à família do menino, que sofreu queimaduras de 2º grau em 2015

Um shopping de Jataí, no sudoeste de Goiás, foi condenado a pagar uma indenização por danos morais no valor de R$ 10 mil à família de uma criança que teve queimaduras de 2 º grau após encostar em um refletor do local. A sentença foi proferida juiz Sérgio Brito Teixeira e Silva, da 1ª Vara Cível e Infância e Juventude da comarca de Jataí, e confirmada pela 1ª Turma Julgadora d...