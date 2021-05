Cidades PRF apreende 265 quilos de cocaína em Jataí; mercadoria é avaliada em R$ 33 milhões Esta é a maior quantidade da droga encontrada pela instituição nos últimos cinco anos em Goiás

A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu, nesta sexta-feira (14), em Jataí, 240 tabletes de cloridrato de cocaína, que totalizam 265 quilos da droga. De acordo com a PRF, está é a maior apreensão realizada pela instituição nos últimos cinco anos em Goiás. A mercadoria é avaliada em R$ 33 milhões. Segundo a PRF, policiais rodoviários federais e militares, do Com...