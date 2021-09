Um homem morreu no fim da tarde da última sexta-feira, 3, na BR-364, em Jataí, região sudoeste de Goiás, após colidir com um caminhão em uma tentativa de fuga de uma blitz da Polícia Rodoviária Federal (PRF). De acordo com agentes da PRF, a vítima - ainda não identificada - conduzia um veículo modelo VW Gol no sentido Mineiro x Jataí. Ao perceber uma equipe de policiais fiscalizando a rodovida, tentou realizar uma ultrapassagem, porém, colidiu em uma carreta que vinha no sentido contrário.

Com o impacto, o carro capotou e o condutor foi arremessado do veículo. Ele morreu no local. O motorista do caminhão não se feriu.

Após o acidente, a PRF localizou 25 kg de pasta base de cocaína no porta-malas do Gol, avaliada em R$ 3 milhões. O material foi levado para a Central de Flagrantes em Jataí.