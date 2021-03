Cidades Lojas fechadas e ruas vazias no primeiro dia do novo decreto em Jataí; veja vídeo Entre as novas orientações que tem validade de sete dias está proibida qualquer movimentação entre 00h e 6h fora os serviços de emergência

Vídeos gravados no início da manhã desta quarta-feira (3) mostram lojas fechadas e ruas com mínima movimentação de carros e pedestres no primeiro dia de vigência do novo decreto em Jataí, no Sudoeste de Goiás. As medidas mais rigorosas visam combater o avanço do coronavírus (Sars-CoV-2). Ver essa foto no Instagram &nbs...