Cidades Justiça determina internação provisória de adolescente suspeita de matar o pai com facada em Jataí Crime aconteceu na madrugada do último domingo (29) na casa da vítima

A adolescente, de 13 anos, suspeita de matar o próprio pai com uma facada em Jataí, no Sudoeste de Goiás, foi apresentada a Justiça nesta segunda-feira (1º). Na sessão, o juiz determinou a internação provisória da jovem por 45 dias. Ela deve ser transferida ainda nesta quarta-feira (2) para Goiânia. As informações são da TV Anhanguera. Procurado, o Tribunal de Justiça d...