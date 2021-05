Cidades Jataí retoma toque de recolher em novo decreto A circulação de veículos e a locomoção de cidadãos está proibida das 22h às 5h

Jataí, no Sudoeste de Goiás, publicou a noite desta quinta-feira (27) um novo decreto e entre as orientações está a retomada do toque de recolher das 22h às 5h. Neste horário está proibida a circulação de veículos e a locomoção de cidadãos dentro do município. Com exceção para os profissionais que exerçam e ou prestem atividades essenciais e ou aqueles que estejam ...