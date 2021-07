Cidades Jataí registra mínima de 0,2°C e geada na manhã desta terça-feira (20) Queda das temperaturas é resultado do avanço de uma massa de ar frio polar

Nesta terça-feira (20), a temperatura mínima chegou a 0,2°C em Jataí, no Sudoeste Goiano. No município também houve registro de geada leve em alguns pontos. A queda nas temperaturas é resultado do avanço de uma massa de ar frio polar que se espalhou por toda a região Centro Sul de Goiás. As temperaturas amenas também foram registradas em outros municípios goiano...