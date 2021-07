Há quase 21 anos, Goiás não registrava temperaturas tão baixas. A passagem da massa de ar frio polar está derrubando os índices em vários munícipios goianos e levando a população a sair bem agasalhada de casa.

Em Jataí, no Sudoeste de Goiás, os termômetros de rua voltaram a marcar temperaturas negativas, desta vez foi -3°C. Vídeos feitos por Carolinne Franco mostram além da baixa temperatura uma forte neblina sobre os lagos do parque ecológico Diacuy e do Jk, na chegada da cidade.

Apesar dos termômetros de rua registrarem temperaturas negativas, gerente do Centro de Informações Meteorológicas e Hidrológicas de Goiás (Cimehgo), André Amorim, explica que esses equipamentos são simples, diferente daqueles nas estações meteorológicas, que são de alta precisão. “A variação de 1.5°C aliada à velocidade do vento pode, sim, gerar a sensação térmica nesta localidade de zero grau ou temperatura negativa”, explica.

Assista: