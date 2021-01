Cidades Festa clandestina com mais de 180 pessoas em Jataí termina com a chegada da PM Evento não tinha autorização para ser realizado. Ninguém foi preso

Uma festa clandestina com mais de 180 pessoas que era realizada na noite de sábado (16), em um clube de Jataí, terminou com a chegada da Polícia Militar (PM), que recebeu uma denúncia anônima sobre o evento. De acordo com a corporação, a festa não tinha autorização para ser realizada. No local, havia aglomeração, e os participantes foram revistados em um campo de fut...