Cidades Droga avaliada em R$ 2 milhões é apreendida em Jataí O entorpecente estava escondido no fundo falso do porta-malas de um Fiat/ Uno

Doze quilos de pasta base e um quilo de cocaína avaliados em R$ 2 milhões foram apreendidos, nesta quarta-feira (15), na BR-060, em Jataí, no Sudoeste goiano. Um homem e uma mulher de 37 e 36 anos foram presos. O entorpecente estava escondido no fundo falso do porta-malas de um Fiat/ Uno. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que ao parar o veículo desconfiaram do cas...