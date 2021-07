Atualizada às 12h24.

Um novo decreto publicado, nesta segunda-feira (12), pela Prefeitura de Jataí, no Sudoeste de Goiás, traz algumas flexibilizações para o enfrentamento da Covid-19. Entre as alterações, está a liberação de shows com voz e violão, mas as apresentações maiores seguem proibidas. No entanto, fica proibido a circulação de veículos e cidadãos no município a partir das 23h até às 5h, exceto para os profissionais que exerçam e ou prestem atividades essenciais.

O município também liberou a realização de competições, como os campeonatos de futebol. As festas também foram liberadas, desde que sigam as orientações da norma técnica emitida pela Secretaria de Saúde. As empresas que desejam realizar eventos deverão informar a prefeitura com 24 horas de antecedência. A orientação é acessar o site da prefeitura e preencher um formulário com os dados do evento.

O evento deverá atender a capacidade 30% de ocupação do local e ter até 75 pessoas. A festa deverá durar 4 horas e terminar antes das 23 horas. Reuniões familiares com até 10 pessoas também foram autorizadas, mas é necessário comunicar a prefeitura com até 2 horas de antecedência e seguir os mesmo protocolos que bares e restaurantes. Casamentos e batizados também foram liberados desde que obedecendo 30% da capacidade das igrejas e templos.

Em caso de descumprimento, multas e sanções poderão ser aplicadas.