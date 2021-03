Cidades Com 100% das UTIs de Covid ocupadas, Jataí decreta Lockdown e proíbe pessoas de circularem nas ruas As novas medidas suspendem as atividades não essenciais, econômicas e não econômicas a partir da meia noite do dia 3 de março até às 6h do dia 9

Um novo decreto publicado, nesta segunda-feira (1º), em Jataí, no Sudoeste de Goiás, suspende totalmente as atividades não essenciais e a circulação de pessoas e veículos particulares (lockdown). As novas orientações para enfrentamento da Covid-19 passam a valer nesta quarta-feira (3). Segundo o boletim epidemiológico publicado na noite de ontem, a taxa de ocupaç...