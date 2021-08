Cidades Carro capota e mata duas pessoas na BR-060, em Jataí Na vistoria do veículo, os policiais encontraram várias latas de bebidas alcoólicas, segundo informações da Polícia Rodoviária Federal

Um homem, de 50 anos, e uma mulher, de 40, morreram, na tarde deste domingo (22), no quilômetro 453, em Jataí, no Sudoeste de Goiás. Eles viajavam em um Volkswagen Saveiro de Rio Verde para Jataí quando o condutor perdeu o controle da direção e o veículo capotou. A Polícia Rodoviária Federal (PRF) informou que com o capotamento, o motorista, que não usava cinto ...