Cidades Carga de droga avaliada em R$ 4 milhões é apreendida em Jataí O material estava em um carro parado em fiscalização da PRF

Dois adultos e uma adolescente de 17 anos foram flagrados nesta terça-feira (25) transportando 33 quilos de drogas, na BR-364, em Jataí, no Sudoeste goiano. O trio estava em um Ford Ka, com placa de Rondônia, que foi parado por policiais rodoviários federais em fiscalização de rotina. Durante vistoria no veículo, foram encontradas nas portas traseiras aproximadamente 12 kg ...