Cidades Carga de agrotóxicos avaliada em R$ 160 mil é apreendida em Jataí Motorista contou aos policiais que receberia R$ 2 mil pelo transporte da carga

Uma carga de agrotóxicos avaliada em R$ 160 mil foi apreendida na noite desta quinta-feira (14) em Jataí, no sudoeste de Goiás. Segundo informações do Comando de Operações de Divisas (COD), a equipe abordou um carro em rota interestadual, no trecho entre Goiás e Mato Grosso. Na carroceria foram encontrados 160 quilos de agrotóxicos de origem chinesa e contrabandeados do Par...