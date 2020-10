Cidades Caminhoneiro é flagrado com 51 comprimidos de rebite em Jataí e diz que tomava até sete por viagem Homem de 27 anos foi preso pela PRF no Sudoeste do Estado

Um caminhoneiro de 27 anos foi detido pela Polícia Rodoviária Federal (PRF) EM Jataí, no Sudoeste Goiano, com 51 comprimidos de anfetamina, popularmente conhecida como rebite. Durante fiscalização, os policiais localizaram três cartelas com 15 unidades de anfetamina “nobésio extraforte” e outros seis comprimidos avulsos dentro da mochila do condutor. Ele havia s...