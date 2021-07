Cidades Abrigo de idosos em Jataí registra casos de Covid-19 Dez funcionários apresentaram sintomas e estão em isolamento domiciliar

Mais um abrigo de idosos em Goiás registrou casos de Covid- 19 entre os internos e os funcionários. As contaminações aconteceram em Jataí, no Sudoeste de Goiás. A superintendência em Vigilância em Saúde do município informou que foi acionada na última terça-feira (13) e já iniciou o acompanhamento dos casos e o controle para a quebra da cadeia de transmissão. A pasta ...