Cidades Ação conjunta entre Goiás e Mato Grosso do Sul resulta na apreensão de 1,5 tonelada de maconha Ocorrência teve início em Jataí com a prisão de um homem e apreensão de 200 kg do entorpecente

A apreensão de 200 kg de maconha e a prisão de um homem, nesta quinta-feira (26), em Jataí, no Sudoeste de Goiás, levou as equipes da Polícia Militar goiana e do Batalhão de Operações Policiais Especiais (Bope) do Mato Grosso do Sul a apreenderem cerca de 1,5 tonelada de maconha em uma fazenda em Rio Verde do Mato Grosso do Sul. Na ocorrência de Jataí, os polici...