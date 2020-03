Os velórios realizados na cidade de Jataí, na Região Sudoeste do Estado, a partir desta terça-feira (24), deverão ter duração máxima de quatro horas. A determinação é da prefeitura do município, que também limitou o número de presentes no local da cerimônia fúnebre de forma simultânea a até oito pessoas. As medidas foram adotadas para evitar aglomerações durante o enfrentamento da pandemia do novo coronavírus, segundo a Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Urbanismo local.

O cumprimento das restrições será fiscalizado pela Polícia Militar de Goiás e por fiscais da Prefeitura de Jataí. Caso sejam descumpridas, poderá haver a aplicação de multas contra a funerária responsável. O município tem um caso confirmado de Covid-19.