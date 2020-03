A prefeitura de Jataí, no Sudoeste goiano, confirmou na manhã desta quarta-feira (18) o primeiro caso de novo coronavírus registrado no município. De acordo com o prefeito, Vinícius Luz, a paciente é uma mulher de 52 anos que mora na Espanha e está na cidade visitando parentes.

De acordo com o secretário municipal de Saúde, Luiz Carlos Bandeira, a paciente buscou o hospital depois que a família comunicou que ela apresentava sintomas da Covid-19. Ela foi internada no domingo (15) e, com a melhora do quadro, foi liberada na segunda-feira (16) para ficar em isolamento domiciliar.