Cidades Jataí registra mínima de 8°C durante a madrugada desta sexta-feira (8) Segundo a previsão, durante o dia a máxima pode chegar a 24°C

Atualizada às 8h37. A temperatura mínima chegou a 8°C durante a madrugada desta sexta-feira (8) em Jataí, na Região Sudoeste de Goiás. A previsão é que durante o dia a máxima atinja 24°C. A queda nas temperaturas é resultado da passagem de uma frente fria vinda da Região Sul do Brasil que segue sentido ao Sul da Bahia e também pode derrubar as temperaturas no Nordeste d...