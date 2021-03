Cidades Jataí afrouxa regras de decreto e suspende lockdown Orientações publicadas na segunda-feira (1º) previam proibição da circulação de pessoas e veículos durante o dia todo, havendo permissão apenas para situações de urgência, emergência ou atividades essenciais

No início da tarde desta terça-feira (2), a prefeitura de Jataí, no sudoeste goiano, publicou alteração do decreto municipal que previa proibição de circulação de pessoas e veículos na cidade durante os próximos sete dias. Com a mudança, a proibição passa a valer apenas entre 21 horas e 6 horas. Entre outras alterações, a prefeitura também reforçou que aglomerações, a...