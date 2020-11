Cidades Japonesa assassinada em GO sobreviveu a Fukushima Família nomeou procurador para proceder a cremação do corpo de Hitomi Akamatsu, que permanece no Instituto Médico Legal de Anápolis

Localizada no Japão, a família de Hitomi Akamatsu, de 43 anos, nomeou esta semana um procurador para encaminhar o processo de cremação do seu corpo que se encontra no Instituto Médico Legal (IML), de Anápolis. A mulher, que vivia há dois anos em Abadiânia, estava desaparecida desde o dia 10 deste mês e seu corpo foi encontrado no dia 16, próximo a uma cachoeira dentro da área que pertence à Casa Dom Inácio de Loyola, centro conduzido pelo médium João Teixeira de Faria, o João...