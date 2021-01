Cidades Janeiro é o mês com mais casos de Covid-19 no Brasil, seguido por dezembro Nesta quinta-feira (28), país registrou 1.439 mortes, terceiro maior número diário registrado na pandemia, mostra consórcio de imprensa

Janeiro, ainda incompleto, já é o mês com mais casos de Covid-19 no Brasil, segundo dados do consórcio de veículos de imprensa. Do dia 1º até esta quinta-feira (28), foram 1.386.005 pessoas contaminadas pela Covid no país. O segundo mês com mais infecções é dezembro de 2020, com 1.339.503 infecções registradas. Em terceiro e quarto lugares estão julho (1.257.813 casos)...