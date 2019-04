Vida Urbana Jaguatirica é encontrada em quintal de casa no Centro de Quirinópolis Dona da residência percebeu o animal e acionou os Bombeiros, que soltaram a jaguatirica em uma região de matas

Uma jaguatirica foi encontrada dentro de uma árvore no quintal de uma casa no Centro de Quirinópolis, no fim da tarde de sexta-feira (19).