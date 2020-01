Cidades Jacaré com mais de um metro é encontrado em condomínio de Goiânia O animal está "instalado" no lago há alguns dias segundo moradores. Corpo de Bombeiros estuda a retirada na próxima terça-feira (7)

Um jacaré, com mais de um metro de compimento foi encontrado em um lago de um condomínio fechado no setor Residencial Cidade Verde, em Goiânia. Moradores do condomínio contaram ao Corpo de Bombeiros que o animal está no local já há alguns dias e sai pela manhã para "tomar sol" e fica submerso na água no restante do dia. De acordo com o Major Bruno Silva, do Corpo d...