Vida Urbana Jacaré é resgatado e passa por cirurgia no estômago em Porangatu Um veterinário retirou um anzol que estava preso no animal

Um jacaré que estava ferido às margens da Lagoa Grande, em Porangatu, foi resgatado pelo Corpo de Bombeiros nesta terça-feira (16). A equipe verificou que o animal estava com um anzol preso e levou o espécime para uma clínica veterinária, que se voluntariou a cuidar dele. No local, um veterinário retirou o objeto do estômago do jacaré. O animal agora seguirá sob os...