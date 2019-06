Cidades Jacaré é encontrado dentro de casa em Morrinhos Animal foi capturado e solto em seu habitat natural

Um filhote de jacaré foi encontrado na noite de sábado (08), no quintal de uma casa no setor Cristina Park, em Morrinhos. Segundo o Corpo de Bombeiros, foi o proprietário da residência que encontrou o animal de pouco mais de um metro e acionou a corporação. Por volta das 22h30, dois militares chegaram no local, capturaram o jacaré e na manhã deste domingo (09), ...