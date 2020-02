Cidades Júri popular do Caso Valério está marcado para 23 de junho Juiz Lourival Machado da Costa recusou desmembramento do processo. Advogados de defesa ainda não foram intimados, mas aprovam data

O julgamento dos cinco acusados de matar o radialista e cronista esportivo Valério Luiz em 5 de julho de 2012 está marcado para dia 23 de junho deste ano. A data foi informada em documento do juiz Lourival Machado da Costa com data de terça-feira (11). Com isso, o início do julgamento será a poucos dias do crime completar oito anos. E diferente do que havia sido deci...