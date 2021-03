Cidades Júri de sargento por morte de marceneiro depende de recurso no STF Justiça determinou há mais de um ano e meio que PM seja julgado em um tribunal do júri. Defesa do policial vem recorrendo desde então. Jovem de 24 anos foi morto com um tiro em abordagem policial em 2017

O julgamento em um tribunal do júri, do sargento Lucimar Correia da Silva, da Polícia Militar de Goiás (PM-GO), depende da decisão de recursos no Superior Tribunal de Justiça (STJ) e no Supremo Tribunal Federal (STF). Ele é réu por ter matado o marceneiro Wallacy Maciel de Farias, de 24 anos, no Residencial Canadá, em Goiânia, na madrugada do dia 9 de setembro de 2017. Lucimar foi in...