Cidades Júri absolve Varley Costa, que está preso há quase dois anos em Goiás Ele foi réu em processo no qual era acusado de matar suposto amante da esposa

A defesa aguarda para esta terça-feira (6) a expedição do alvará de soltura de Varley Ramos Costa, que foi deportado dos Estados Unidos e está preso em Goiânia desde 2017 acusado de encomendar a morte do vigilante Luciano Carvalho Couto, que teria se relacionado com a mulher de Varley, Sueli Gomes. Nesta segunda-feira (5) o júri decidiu pela absolvição de Varley após ...