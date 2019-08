Cidades Jóquei Clube em Goiânia recebe nova proposta Codese, em parceria com a Prefeitura, vai reunir arquitetos para ouvir as pessoas sobre o que fazer em todo o Setor Central, especialmente no entorno do clube histórico

O processo de revitalização da sede do Jóquei Clube, no Centro de Goiânia, pode ter novo capítulo a partir de setembro, com um projeto que envolve o Conselho de Desenvolvimento Econômico Sustentável e Estratégico de Goiânia (Codese) e a Prefeitura da capital. O local está praticamente fechado desde 2010 e o clube possui uma dívida atual que ultrapassa os R$ 40 milhõe...