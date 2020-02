Cidades “Já sabíamos”, diz modelo em quarentena após resultados negativos de exames do coronavírus "Agora está aí a comprovação", acrescentou. Governador Ronaldo Caiado (DEM) anunciou em suas redes sociais que nenhum exame deu positivo

A modelo Adrielly Eger, de 18 anos, vinda de Wuhan, na China, e que está na quarentena de Anápolis, comemorou no Instagram o resultado negativo dos primeiros exames de coronavírus. “Graças a Deus nossos exames deram negativos, já sabíamos, mas agora está aí a comprovação!!!”, escreveu ao repostar a publicação do governador Ronaldo Caiado (DEM), em que ele anuncia os resultados. Natural de Foz do Iguaçu, Adrielly morava há três meses na cidade epicentro da doença com outra amiga brasileir...